Bollettino coronavirus | 18 938 nuovi contagi | 718 vittime

(Di venerdì 9 aprile 2021) La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre negli altri Paesi c'è una ricrescita. C'è in Italia una decrescita lenta e la maggioranza delle regioni sono in decrescita per l'incidenza, tuttavia ci sono ancora alcune Regioni in crescita L'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 aprile: 18.938 nuovi casi, i morti sono 718 - amorlupi : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #9aprile. #SaluteLazio - notizie_milan : Bollettino Coronavirus: 18.938 nuovi casi e 718 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Sono 18.938 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Sono 3.289 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 92 morti. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva, che sono 828, due in meno. In provincia di Imperia sono 76 i nuovi positivi, rispetto ai 73 di Savona, i 230 di Genova e i 42 di Spezia.