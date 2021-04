(Di venerdì 9 aprile 2021) Una pax strategica che serviva a tre clan per avere il controllo sulle piazze di. 33 persone sono state fermate questa notte, 21 sono in carcere, 10 ai domiciliari, nell'ambito di una maxi - ...

Advertising

zazoomblog : Blitz antimafia a Messina: voto di scambio e droga: 33 arresti - #Blitz #antimafia #Messina: #scambio - Jammasrl : #AttualitàSX #Cronache #Scommesse #mafia #messina Blitz antimafia a Messina: scommesse e giochi illegali in mano al… - RobertoGueli : Messina, blitz antimafia interforze - TGR Sicilia - BELLISS16414189 : RT @TgrRaiSicilia: Messina, blitz antimafia interforze 33 i provvedimenti emessi. Fra le accuse lo scambio elettorale politico mafioso IL… - infoitinterno : Blitz antimafia contro i clan messinesi: così si dividono i rioni, 31 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antimafia

Una pax strategica che serviva a tre clan per avere il controllo sulle piazze di Messina. 33 persone sono state fermate questa notte, 21 sono in carcere, 10 ai domiciliari, nell'ambito di una maxi - ...presso il Tribunale di Messina, su richiesta della Procura Distrettualedi Messina, per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, sequestro ...Maxi operazione antimafia a Messina: carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno arrestato 31 persone su ordine del gip del tribunale. L'inchiesta, ...Tutto è iniziato ieri mattina, quando Serri è arrivato da Livorno al porto di Olbia. Gli uomini della Squadra Mobile sapevano già che sarebbe arrivato un carico di droga. Così è iniziato il pedinament ...