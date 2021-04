Black Widow: il film Marvel sarà classificato PG-13 per la "violenza intensa" (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto riferito, Black Widow ha ricevuto una valutazione PG-13 per la violenza intensa presente nel film. Il film con Scarlett Johansson, Black Widow, ha ottenuto la classificazione PG-13, divieto ai minori di tredici anni, a causa di alcune scene di violenza intensa presenti e di un linguaggio forte utilizzato in sceneggiatura. Quando arriverà nei cinema, Black Widow sarà il primo film dell'MCU in arrivo dopo dopo due anni a causa della chiusura dei cinema dovuta all'emergenza sanitaria e a quanto pare sarà vietato ai minori di 13 anni, come comunica Exhibitor Relations Co. su Twitter, a causa di violenza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto riferito,ha ricevuto una valutazione PG-13 per lapresente nel. Ilcon Scarlett Johansson,, ha ottenuto la classificazione PG-13, divieto ai minori di tredici anni, a causa di alcune scene dipresenti e di un linguaggio forte utilizzato in sceneggiatura. Quando arriverà nei cinema,il primodell'MCU in arrivo dopo dopo due anni a causa della chiusura dei cinema dovuta all'emergenza sanitaria e a quanto parevietato ai minori di 13 anni, come comunica Exhibitor Relations Co. su Twitter, a causa di...

Advertising

Celebirkin : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Black Widow: il film Marvel sarà classificato PG-13 per la 'violenza intensa' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Widow: il film Marvel sarà classificato PG-13 per la 'violenza intensa' - Screenweek : Marvel ha pubblicato un nuovo trailer di #BlackWidow che include varie scene inedite, insieme alla data di uscita d… - garoshax : BUONGIORNO È VENERDÌ MA SOPRATTUTTO MANCANO TRE MESI A BLACK WIDOW COME STATE? - iwannahugnylan : gli unici motivi per cui non sto andando a bittarmi al canalone sono: - love & monsters il 14 aprile su netflix -… -