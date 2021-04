Bilancio regionale, Gallo (PD): “Nessuna visione, solo occasioni perse” (Di venerdì 9 aprile 2021) È critico il capogruppo regionale del Partito Democratico nei confronti del documento presentato e approvato oggi dalla maggioranza di Palazzo Lascaris. “Abbiamo provato, attraverso emendamenti di merito, a cambiare un testo modesto fatto di tanti tagli. Sono state ripristinate, parzialmente, le risorse per la cultura, ma probabilmente un settore così duramente colpito dalla pandemia avrebbe dovuto essere destinatario di un piano di rilancio preciso. Abbiamo ottenuto un aumento di 1 milione di euro per gli extra Lea per il 2021, ma i soggetti fragili avrebbero avuto bisogno di un sostegno e di un’attenzione maggiori, soprattutto in questo momento. Ci siamo battuti per ottenere fondi per il contrasto all’usura, ai fenomeni mafiosi, per la valorizzazione delle località piemontesi che hanno ottenuto il riconoscimento di Città creative Unesco, per interventi di assistenza ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 9 aprile 2021) È critico il capogruppodel Partito Democratico nei confronti del documento presentato e approvato oggi dalla maggioranza di Palazzo Lascaris. “Abbiamo provato, attraverso emendamenti di merito, a cambiare un testo modesto fatto di tanti tagli. Sono state ripristinate, parzialmente, le risorse per la cultura, ma probabilmente un settore così duramente colpito dalla pandemia avrebbe dovuto essere destinatario di un piano di rilancio preciso. Abbiamo ottenuto un aumento di 1 milione di euro per gli extra Lea per il 2021, ma i soggetti fragili avrebbero avuto bisogno di un sostegno e di un’attenzione maggiori, soprattutto in questo momento. Ci siamo battuti per ottenere fondi per il contrasto all’usura, ai fenomeni mafiosi, per la valorizzazione delle località piemontesi che hanno ottenuto il riconoscimento di Città creative Unesco, per interventi di assistenza ...

Bilancio regionale, Gallo (PD): "Nessuna visione, solo occasioni perse" È critico il capogruppo regionale del Partito Democratico nei confronti del ... senza se e senza ma, nell'Assestamento di Bilancio. Abbiamo provato a riscrivere il testo e ad adeguarlo alle richieste ...

Regione Piemonte, approvato il bilancio 2021/23 Approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 della Regione Piemonte, dopo la discussione a Palazzo Lascaris dei giorni scorsi.

