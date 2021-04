Beppe Braida svela in lacrime perché si ritira da L’Isola dei Famosi (Di venerdì 9 aprile 2021) Beppe Braida si è ritirato da L’Isola dei Famosi ed a distanza di un paio d’ore dal comunicato stampa, nel daytime di oggi è stato mostrato il video del suo abbandono. A spingere l’ex conduttore di Striscia la Notizia a lasciare l’Honduras è stato il ricovero del padre per Covid. “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione”. Beppe Braida ha così lasciato in lacrime L’Isola dei Famosi fra gli abbracci commossi degli altri naufraghi. “L’uscita di Beppe è stata devastante” – ha confessato durante un confessionale Gilles Rocca – “Si sono avverate tutte le paure della distanza e della lontananza, mi ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 aprile 2021)si èto dadeied a distanza di un paio d’ore dal comunicato stampa, nel daytime di oggi è stato mostrato il video del suo abbandono. A spingere l’ex conduttore di Striscia la Notizia a lasciare l’Honduras è stato il ricovero del padre per Covid. “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione”.ha così lasciato indeifra gli abbracci commossi degli altri naufraghi. “L’uscita diè stata devastante” – ha confessato durante un confessionale Gilles Rocca – “Si sono avverate tutte le paure della distanza e della lontananza, mi ...

