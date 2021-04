Beppe Braida si ritira definitivamente dall’Isola dei Famosi 2021: ecco perché (Di venerdì 9 aprile 2021) Notizia choc dell’ultima ora: il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 Beppe Braida si ritira. ecco l’annuncio ufficiale. E’ appena stata diffusa dai principali canali social del programma televisivo e sembrerebbe essere quindi ufficiale; Beppe Braida si ritira definitivamente dall’Isola Dei Famosi 2021. Il comico torinese ha difatti preso nelle ultime ore un’importante decisione, determinante per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Notizia choc dell’ultima ora: il naufrago dell’Isola deisil’annuncio ufficiale. E’ appena stata diffusa dai principali canali social del programma televisivo e sembrerebbe essere quindi ufficiale;siDei. Il comico torinese ha difatti preso nelle ultime ore un’importante decisione, determinante per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime… - mbuto_1 : RT @oocisola: Beppe Braida abbandona l’isola dei famosi dopo aver saputo che suo padre è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid. ht… - pazzeskami_lano : RT @listeeenn: Oggi tra profili che si inventano di programmi mai andati in onda in tv come @TV_Italiana (che figura di merda), gente che a… - maccario_marta : RT @trashtvstellare: Beppe Braida abbandona l'#Isola. ?? - IsaeChia : #Isola 15, Brando Giorgi non saluta Beppe Braida prima che quest’ultimo lasci il reality: la dura reazione di Gille… -