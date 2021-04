Beppe Braida lascia “L’Isola Dei Famosi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Beppe Braida abbandona “L’Isola Dei Famosi”. L’annuncio è arrivato negli ultimi minuti dalle pagine ufficiali del reality show. Il comico si è ritirato per gravi problemi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. Beppe Braida si ritira da “L’Isola Dei Famosi” Il concorrente era entrato in gioco lo scorso 18 marzo, durante la seconda puntata insieme a Valentina Persia. I due comici hanno fatto parte del team dei Burinos con Daniela Martani, Vera Gemma, Gilles Rocca, Awed, Paul Gascoigne e Francesca Lodo. Ulteriori dettagli sul ritiro di Beppe Braida saranno comunicati nel daytime de L’Isola Dei Famosi in onda alle 16:30 su Canale 5 Si tratta del secondo ritiro nella quindicesima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)abbandona “Dei”. L’annuncio è arrivato negli ultimi minuti dalle pagine ufficiali del reality show. Il comico si è ritirato per gravi problemi familiari sopraggiunti nelle ultime ore.si ritira da “Dei” Il concorrente era entrato in gioco lo scorso 18 marzo, durante la seconda puntata insieme a Valentina Persia. I due comici hanno fatto parte del team dei Burinos con Daniela Martani, Vera Gemma, Gilles Rocca, Awed, Paul Gascoigne e Francesca Lodo. Ulteriori dettagli sul ritiro disaranno comunicati nel daytime deDeiin onda alle 16:30 su Canale 5 Si tratta del secondo ritiro nella quindicesima ...

