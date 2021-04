Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi per gravi motivi famigliari (Di venerdì 9 aprile 2021) Una notizia improvvisa colpisce Beppe Braida, mentre stava partecipando all’Isola dei Famosi. I suoi genitori hanno contratto il Covid e il padre novantenne si trova in ospedale. Per questo motivo, il popolare comico ha deciso di lasciare l’Isola per andare a occuparsi dei suoi familiari. Beppe Braida lascia l’Isola “Non me la sento di stare qui”, ha dichiarato Beppe Braida, sgomento da quella notizia improvvisa. Il comico dopo aver saputo che i suoi genitori hanno contratto il Covid, ha salutato gli altri concorrenti e si è diretto verso la barca della produzione. Ha preferito tornare a casa ad aiutare i propri familiari in un momento tanto delicato. Quando ha saputo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 aprile 2021) Una notizia improvvisa colpisce, mentre stava partecipando aldei. I suoi genitori hanno contratto il Covid e il padre novantenne si trova in ospedale. Per questo motivo, il popolare comico ha deciso direper andare a occuparsi dei suoi familiari.“Non me la sento di stare qui”, ha dichiarato, sgomento da quella notizia improvvisa. Il comico dopo aver saputo che i suoi genitori hanno contratto il Covid, ha salutato gli altri concorrenti e si è diretto verso la barca della produzione. Ha preferito tornare a casa ad aiutare i propri familiari in un momento tanto delicato. Quando ha saputo ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime… - IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - ValeValentina2 : RT @IntoPandemic: #Beppe #Braida si è ufficialmente ritirato dall’#ISOLA dopo aver saputo che i suoi genitori hanno contratto il #COVID ????… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Il #Covid non dà tregua neanche all'Isola dei Famosi: Beppe #Braida si ritira per il ricovero del padre @giadinagrisu #isolad… - susy_juve : Mi spiace proprio per Beppe Braida speriamo che suo padre si riprenda ???? #Isola -