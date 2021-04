Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi per dei gravi problemi famigliari (Di venerdì 9 aprile 2021) Beppe Braida, naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, decide di lasciare il reality per problemi famigliari Il comico Beppe Braida, uno L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 9 aprile 2021), naufrago deldei2021, decide dire il reality perIl comico, uno L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime… - Methamorphose30 : RT @IsolaDeiFamosi: Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore… - milenarimucci : RT @IsolaDeiFamosi: Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore… - GiusCandela : RT @IsolaDeiFamosi: Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore… - Tommyfrastecroc : Su Facebook adesso, sotto il post che Beppe braida è uscito. Davvero io non c è la faccio più con tutte ste cose ch… -