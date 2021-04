Beppe Braida lascia 'L'Isola dei Famosi': 'Mio padre ha il Covid' (Di venerdì 9 aprile 2021) Un abbandono a sorpresa scuote 'L' Isola dei Famosi' . Sotto lo stupore e il turbamento dei suoi compagni, Beppe Braida ha deciso di lasciare il reality e di far ritorno a casa per gravi motivi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Un abbandono a sorpresa scuote 'L'dei' . Sotto lo stupore e il turbamento dei suoi compagni,ha deciso dire il reality e di far ritorno a casa per gravi motivi ...

