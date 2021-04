Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi: “Gravi motivi familiari”, il comunicato della produzione e il rientro in Italia (Di venerdì 9 aprile 2021) Momento critico alle Honduras che già sono teatro di continui scontri dialettici e non solo tra i naufraghi de l’Isola dei Famosi. Qualcuno arriva e qualcun altro purtroppo deve invece abbandonare improvvisamente l’avventura: si tratta di Beppe Braida, il celebre comico che sta facendo i conti in questo momento con un grave problema familiare. Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida abbandona il gioco La notizia è stata rilanciata in questi minuti dal profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi che su Instagram ha voluto rendere noto al pubblico cosa sta accadendo in questi momenti alle Honduras. Purtroppo si apprende infatti dell’immediato e improvviso abbandono di Beppe Braida, il comico naufrago. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Momento critico alle Honduras che già sono teatro di continui scontri dialettici e non solo tra i naufraghi dedei. Qualcuno arriva e qualcun altro purtroppo deve invece abbandonare improvvisamente l’avventura: si tratta di, il celebre comico che sta facendo i conti in questo momento con un grave problema familiare. Isola dei2021,abbandona il gioco La notizia è stata rilanciata in questi minuti dal profilo ufficiale deldeiche su Instagram ha voluto rendere noto al pubblico cosa sta accadendo in questi momenti alle Honduras. Purtroppo si apprende infatti dell’immediato e improvviso abbandono di, il comico naufrago. ...

