Belen spiega perché la figlia si chiamerà Luna Marie, poi gaffe col padre (Di venerdì 9 aprile 2021) La soubrette argentina è stata ospite a Canzone Segreta di Serena Rossi, dove non è riuscita a trattenere le lacrime L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 aprile 2021) La soubrette argentina è stata ospite a Canzone Segreta di Serena Rossi, dove non è riuscita a trattenere le lacrime L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

98Zilio : RT @ASlash16: Secondo me Martina finirà sulla copertina di Chi paparazzata con l'ex più famoso d'Italia con il titolo 'STEFANO DE MARTINO:… - mirihappiness : RT @ASlash16: Secondo me Martina finirà sulla copertina di Chi paparazzata con l'ex più famoso d'Italia con il titolo 'STEFANO DE MARTINO:… - ASlash16 : Secondo me Martina finirà sulla copertina di Chi paparazzata con l'ex più famoso d'Italia con il titolo 'STEFANO DE… - EneaLauro : L’ex di Belen, è il ballerino dei giudici e vota la sceneggiatura invece della bravura del ballerino. Cioè qualcuno… - MonsterYay_ : Ecco perché Belen lo ha sfanculato si spiega tutto -