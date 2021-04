Belen Rodriguez | l’ultimo selfie nel mirino degli haters | «Però basta…»

(Di venerdì 9 aprile 2021) «Tu brilla sempre: promemoria: non c’è nessuno come voi, siete unici!!!», recita la didascalia che accompagnascatto di, showgirl e conduttrice argentina classe 1984. Ilha suscitatouna serie di polemiche per via di un dettaglio. Il primo piano della splendida 36enne che è in dolce attesa è stato sommerso da varie critiche. leggi anche l’articolo —> Chi è: carriera, vita privata e attuale compagno della showgirl argentinanelscatto in bianco e nero pubblicato su Instagram mostra...

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Belen Rodriguez: carriera, vita privata e attuale compagno della showgirl argentina #gossipitalianews - playblogtv : @serenarossi_com QUESTA SERA torna su @RaiUno dopo la pausa della settimana scorsa con il programma Canzone Segre… - Saimon194 : Quindi ora Angela da #Mondello starebbe dicendo che lei POVERINA non sarebbe IGNORANTE ma è stata solo SFRUTTATA pe… - zazoomblog : Chi è Belen Rodriguez: carriera vita privata e attuale compagno della showgirl argentina - #Belen #Rodriguez:… - SMSNEWSOFFICIAL : Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni sono gli ospiti d’eccezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Da Amici 2021 in arrivo il giudice Emanuele Filiberto e poi l'attore e doppiatore Francesco Pannofino e Andrea Iannone , ex compagno die Giulia De Lellis. L'appuntamento con il ...Modella, conduttrice, showgirl e influencer. Tutto questo è, classe 1984. Nota per programmi di successo come 'Scherzi a parte' e per aver recitato in esilaranti cinepanettoni, la Venere sudamericana sarà ospite questa sera al programma di ...L'ultimo scatto su Instagram di Belen Rodriguez, showgirl e conduttrice argentina classe 1984, ha suscitato una serie di polemiche.Stasera, 9 aprile, dopo una settimana di pausa dovuta alle festività Pasquali, tornerà in onda, in prima serata su Rai 1 "Canzone Segreta".