Belen Rodriguez e il fidanzato | il gossip di Alessi | “Lui è pazzo anche di…”

(Di venerdì 9 aprile 2021)e Antonino Spinalbese, parla: “E’di luiSantiago” Passano gli anni, i programmi, gli amori, maresta a mani basse la regina delin Italia. Dopo la fine definitiva della sua storia d’amore con Stefano De Martino (i due si sono sposati, separati, tornati assieme e di nuovo separati) sembra aver trovato la felicità con Antonino Spinalbese dal quale aspetta una bambina che chiamerà Luna Marie. Il giornalista e direttore di Novella 2000 Roberto, in un suo acuto trafiletto sul settimanale, svela: “E’di lui pure Santiago, il bambino cheha avuto da Stefano De Martino”., ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: niente nozze flash | Ecco perché - infoitcultura : Notizia bomba: Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese si sposeranno prima della nascita di Luna Marie - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la verità sulle nozze: ecco come stanno le cose - infoitcultura : Belen Rodriguez sposa Antonino Spinalbese? Tutta la verità - infoitcultura : Belen Rodriguez: risveglio traumatico -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese è il compagno di: un grande amore quello che lega la showgirl all'hair stylist, ma c'è chi parla già di nozze. In questi giorni, infatti, a lanciare la bomba è stato Roberto Alessi, il direttore di ...Ospiti d'eccezione del nuovo appuntamento sono Orietta Berti ,, Ornella Muti , Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni. Padrona di casa sarà Serena Rossi, che gestirà le ...La notizia di Libero confermerebbe anche le voci circolate qualche giorno fa, quando su Instagram comparve quella che a molti sembrò una vera e propria proposta di nozze da parte di Antonino a Belen… ...Belen Rodriguez pubblica una foto in bianco e nero e il web insinua il dubbio che abbia gonfiato le labbra, ma spunta tutta la verità. Labbra rifatte per Belen Rodriguez? A scatenare il dubbio è stata ...