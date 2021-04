Beautiful: ERIC e QUINN, nozze a rischio? Nuovo uomo per lei? Anticipazioni USA (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle prossime puntate amERICane di Beautiful, verrà rivelato che non tutto è rose e fiori nel matrimonio di ERIC e QUINN Forrester, ponendo dunque le basi per l’antefatto di una nuova storyline per la coppia. Leggi anche: Beautiful, Anticipazioni puntata di sabato 10 aprile 2021 Non è la prima volta che nella soap, quando si intende avviare una specifica trama, di punto in bianco si cambino situazioni, emozioni e pensieri di determinati personaggi, anche se il Nuovo stato di cose comporta differenze rispetto a quello che ci era stato mostrato. In particolar modo ciò succede quando questi personaggi mancano dalla scena da un po’, permettendo di riempire il vuoto con qualsiasi risvolto possa giustificare una certa piega degli eventi (anche senza dare troppe ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle prossime puntate amane di, verrà rivelato che non tutto è rose e fiori nel matrimonio diForrester, ponendo dunque le basi per l’antefatto di una nuova storyline per la coppia. Leggi anche:puntata di sabato 10 aprile 2021 Non è la prima volta che nella soap, quando si intende avviare una specifica trama, di punto in bianco si cambino situazioni, emozioni e pensieri di determinati personaggi, anche se ilstato di cose comporta differenze rispetto a quello che ci era stato mostrato. In particolar modo ciò succede quando questi personaggi mancano dalla scena da un po’, permettendo di riempire il vuoto con qualsiasi risvolto possa giustificare una certa piega degli eventi (anche senza dare troppe ...

