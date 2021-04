Beatrice Roman | l’arte del riciclo che trasforma gli oggetti in suggestive ed eleganti opere

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il tema dell’ambiente e della salvaguardia dei luoghi in cui l’essere umano vive è diventato un cardine essenziale della società contemporanea, a maggior ragione per la sensibilità notoriamente più aperta e delicata di chi, per indole e per desiderio interiore, sceglie di farla dando vita alle proprie emozioni attraverso la tela. Donare nuova vita ainutilizzati e destinati a terminare il proprio ciclo esistenziale è la caratteristica centrale dell’artista di cui vi parlerò oggi. Quando intorno alla metà degli anni Cinquanta del Novecento un gruppo di artisti volle fortemente introdurre nel gesto creativo la terza dimensione generando un’interazione maggiore tra l’osservatore e la tela, tra l’opera e lo spazio circostante, l’esigenza di salvaguardare l’ambiente non era ancora tanto sentita e importante come nell’era contemporanea; ...