Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano domina contro l’Efes e si prende il quarto posto (Di venerdì 9 aprile 2021) Missione compiuta da parte dell’Olimpia Milano, che domina al Forum contro l’Anadolu Efes e si prende il quarto posto in classifica che vale il fattore campo nei playoff. La squadra di Messina si impone nettamente per 98-75 al termine di una partita sempre controllata. Le motivazioni erano certamente diverse con Milano che aveva un obiettivo, mentre i turchi erano già certi del terzo posto. I trascinatori della serata sono Shavon Shields e Kevin Punter, che mettono a referto rispettivamente 19 e 18 punti. Ottima la prova anche di Sergio Rodriguez, che arriva in doppia cifra negli assist (10). Da segnalare anche i rientri positivi di Malcolm Delaney (7) e Jeremy Evans (10). Per l’Efes il migliore è ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Missione compiuta da parte del, cheal Foruml’Anadolu Efes e siilin classifica che vale il fattore campo nei playoff. La squadra di Messina si impone nettamente per 98-75 al termine di una partita semprellata. Le motivazioni erano certamente diverse conche aveva un obiettivo, mentre i turchi erano già certi del terzo. I trascinatori della serata sono Shavon Shields e Kevin Punter, che mettono a referto rispettivamente 19 e 18 punti. Ottima la prova anche di Sergio Rodriguez, che arriva in doppia cifra negli assist (10). Da segnalare anche i rientri positivi di Malcolm Delaney (7) e Jeremy Evans (10). Peril migliore è ...

Advertising

tizianacairati : Eurolega, Milano show: spazza via l’Efes e chiude quarta @gazzetta - OA_Sport : L'Olimpia Milano domina al Forum contro l'Efes e si prende il quarto posto, che vale il fattore campo nei playoff. - sportface2016 : #Eurolega 2020/2021: l’#OlimpiaMilano chiude in bellezza la regular season, travolto l’Anadolu Efes - Eurosport_IT : È FESTA OLIMPIA ????? Milano batte anche l'Efes e si assicura il quarto posto in classifica in Eurolega: avrà il fat… - dallaAallaZip : Questa sera non perderti la diretta della partita di basket di #Eurolega tra @OlimpiaMI1936 e @AnadoluEfesSK e per… -