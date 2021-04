Basket: AS Monaco in finale di EuroCup, sconfitto il Gran Canaria. Attende Virtus Bologna o Unics Kazan (Di venerdì 9 aprile 2021) L’AS Monaco è la seconda squadra nella storia del Basket francese a raggiungere la finale di EuroCup, e proverà a diventare il quinto team transalpino dopo Limoges (il più titolato), Pau Orthez, SLUC Nancy e Nanterre a vincere una competizione continentale. La squadra allenata da Zvezdan Mitrovic ha infatti eliminato l’Herbalife Gran Canaria battendolo anche alla Gran Canaria Arena per 74-76. Decisivo in questa fattispecie un tiro dai sei metri di Rob Gray a due decimi dalla conclusione, al quale non è riuscito a replicare di pochissimo Stan Okoye, che era stato bravissimo anche ad arrivare a toccare la palla e cercare di deviarla verso il canestro, unica maniera in cui, a termini di regolamento, avrebbe potuto farlo in quella fattispecie. Protagonista ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ASè la seconda squadra nella storia delfrancese a raggiungere ladi, e proverà a diventare il quinto team transalpino dopo Limoges (il più titolato), Pau Orthez, SLUC Nancy e Nanterre a vincere una competizione continentale. La squadra allenata da Zvezdan Mitrovic ha infatti eliminato l’Herbalifebattendolo anche allaArena per 74-76. Decisivo in questa fattispecie un tiro dai sei metri di Rob Gray a due decimi dalla conclusione, al quale non è riuscito a replicare di pochissimo Stan Okoye, che era stato bravissimo anche ad arrivare a toccare la palla e cercare di deviarla verso il canestro, unica maniera in cui, a termini di regolamento, avrebbe potuto farlo in quella fattispecie. Protagonista ...

Advertising

anna_annie12 : Basket: AS Monaco in finale di EuroCup, sconfitto il Gran Canaria. Attende Virtus Bologna o Unics Kazan – OA Sport - OA_Sport : Basket: AS Monaco primo finalista di EuroCup - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: l'Ax Milano conquista la quarta piazza, affronterà il Bayern Monaco ai playoff - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: l'Ax Milano conquista la quarta piazza, affronterà il Bayern Monaco ai playoff - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: l'Ax Milano conquista la quarta piazza, affronterà il Bayern Monaco ai playoff -