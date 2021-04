Advertising

LaGazzettaWeb : Barletta, supermarket al Castello: sopralluogo del Noe e la vicenda approda in Senato -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta supermarket

La Gazzetta del Mezzogiorno

... 'Dichiarazione di notevole interesse pubblico del porto e dei litorali prospicienti il Castello Angioino, in comune di' è scritto in quel provvedimento. La questione ha destato una diffusa ...... 'Dichiarazione di notevole interesse pubblico del porto e dei litorali prospicienti il Castello Angioino, in comune di' è scritto in quel provvedimento. La questione ha destato una diffusa ...Quarto (M5S): «Invito l’Amministrazione comunale a rivalutare l’iter seguito e a considerare l’eventuale necessità di bonifiche del sottosuolo» ...Sulla spinta di questa evoluzione darwiniana dei pugliesi – ai quali vengono elargiti bonus ma anche la facoltà di scuola con la tredicesima ordinanza in materia, che confondono le liste dei vaccini c ...