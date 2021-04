Barbara D’Urso, lo scoop: “Mediaset ha volontà di ridimensionare il suo ruolo su Canale 5” (Di venerdì 9 aprile 2021) Possibile ridimensionamento per Barbara D’Urso a Mediaset Da qualche settimana a questa parte il nome di Barbara D’Urso è sulla bocca di tutti. Per quale motivo? Recentemente, infatti, il portale Dagospia ha parlato anche di una presunta trattativa che ci sarebbe fra la professionista napoletana e la Rai. Questa mossa sarebbe legata al fatto che a Mediaset Carmelita avrebbe contro diverse persone. Come la coppia Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, Alfonso Signorini, e addirittura lo stesso Piersilvio Berlusconi. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, il compagno di Silvia Toffanin non sopporterebbe il suo stile di conduzione. Saltano Live Non è la D’Urso e Domenica Live? Ma tale ipotesi forse resterà tale. Infatti, secondo quanto scritto dal noto giornale Il ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 aprile 2021) Possibile ridimensionamento perDa qualche settimana a questa parte il nome diè sulla bocca di tutti. Per quale motivo? Recentemente, infatti, il portale Dagospia ha parlato anche di una presunta trattativa che ci sarebbe fra la professionista napoletana e la Rai. Questa mossa sarebbe legata al fatto che aCarmelita avrebbe contro diverse persone. Come la coppia Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, Alfonso Signorini, e addirittura lo stesso Piersilvio Berlusconi. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, il compagno di Silvia Toffanin non sopporterebbe il suo stile di conduzione. Saltano Live Non è lae Domenica Live? Ma tale ipotesi forse resterà tale. Infatti, secondo quanto scritto dal noto giornale Il ...

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - g_piacente : RT @Rinascimentorom: @paolaturci In un paese normale una cantante non verrebbe scambiata per un 'maître à penser'. Ma questo è il paese dov… - kuroinanashi : RT @AndreaVenanzoni: Una profonda soddisfazione per l’appoggio di Mara Venier e di Barbara D’Urso (p. 102) - Leaderdelsettor : RT @AndreaVenanzoni: Una profonda soddisfazione per l’appoggio di Mara Venier e di Barbara D’Urso (p. 102) - Impacciato1 : Da quando hanno introdotto : - Grande Fratello - Isola dei Famosi - la Talpa - La fattoria - Temptation Island La… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog