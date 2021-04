Bar affollato nel centro storico di Olbia, sanzionato il gestore (Di venerdì 9 aprile 2021) (Visited 187 times, 187 visits today) Notizie Simili: DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… Abbandono dei rifiuti ad Arzachena, raffica di multe… L'Olbia pareggia a Como per 2 a 2 ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 9 aprile 2021) (Visited 187 times, 187 visits today) Notizie Simili: DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… Abbandono dei rifiuti ad Arzachena, raffica di multe… L'pareggia a Como per 2 a 2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Bar affollato Bar affollato nel centro storico di Olbia, sanzionato il gestore Locale sanzionato a Olbia. Quando gli agenti della polizia locale di Olbia sono arrivati, questo pomeriggio intorno alle 17, hanno trovato il bar aperto e affollato di clienti . Per questo motivo non hanno potuto far altro che mettere mano al blocchetto dei verbali e sanzionare il gestore del locale. Il bar incriminato è quello vicino ai ...

Striscione fuori dal bar, "Torniamo Uniti" "Torniamo uniti ", c'è scritto e, assieme a questo, tante foto dei clienti, che hanno affollato il locale negli anni, punto di ritrovo soprattutto all'ora dell'aperitivo. Per il titolare del bar L'...

Zona arancione, bar e ristoranti "vedono" le riaperture: cosa può cambiare il 20 (orari ridotti) Da più parti si ventila l'ipotesi di consentire la riapertura dei bar e dei ristoranti a pranzo a partire da ... ridotta 8/16 in modo da evitare che riparta il fenomeno degli affollati aperitivi in ...

Pasqua tranquilla a Ladispoli e Cerveteri Lungomare abbastanza affollato durante la mattinata e strade quasi deserte durante il pomeriggio. Il week end di Pasqua, tra controlli e divieti, è trascorso abbastanza serenamente sul litorale ladisp ...

