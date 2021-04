(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Marco Castaldi,le rapte della sezione di Benevento dellaper ladel, in merito ad episodi didi cani nel centro caudino di. Questo il suo racconto dei fatti. “In data 06 aprile 2021 venivo a conoscenza di alcuni episodi di presunto avvelenamento ai danni di animali verificatisi nel Comune di. Nello specifico, parlando con alcune volontarie che operano sul territorio venivo a sapere che il giorno 15 marzo 2021 nei pressi di Via Lamarmora, in un terreno di campagna, venivano trovati senza vita due cani randagi (un maschio di colore bianco e ...

Advertising

anteprima24 : ** #Avvelenamenti sospetti a #Montesarchio: la Lega Nazionale per la Difesa del Cane presenta #Denuncia **… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvelenamenti sospetti

Lecco Notizie

Chi dice Sputnik dice Mosca: terra di veleni ed, patria di complotti e, diritti umani negati e sanzioni. Trattato come arma strategica, descritto come tale dalla stampa ...... carcasse di animali sia domestici, sia selvatici, casio effettivi di intossicazioni e di, vanno immediatamente segnalati alla Polizia locale della Bassa Romagna (telefono 800 ...La Procura di Pordenone ha disposto l'autopsia sulla salma di Valerio Pinzana, morto a 62 anni per avvelenamento, dopo aver ingerito delle sostanze tossiche emesse da un'erba ...Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della sua morte ma l'ipotesi più accreditata e sulla quale convergono anche i sospetti del veterinario è che Sophie, un cucciolo di jack russel di nemmeno due a ...