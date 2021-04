Avellino, c’è una novità nell’elenco dei convocati di Braglia per il Bari (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per la gara contro il Bari. Gara che mette in palio punti preziosi in ottica secondo posto per l’Avellino. All’appuntamento interno contro la formazione pugliese, i lupi di Piero Braglia, ci arrivano al gran completo. Fatta eccezione per Santaniello risultato positivo al COVID ad inizio settimana. Nella lista dei convocati della vigilia il tecnico ha chiamato anche Laezza e Errico. Quest’ultimo torna nuovamente tra i convocati dopo che ha completo il percorso di recupero a Villa Stuart. La lista dei 22 convocati per la gara con il Bari: Portieri: Pane, Forte. Difensori: Baraye, Ciancio, Dossena, Illanes, Laezza, Miceli, L. Silvestri, Rocchi, Rizzo, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ cominciato il conto alla rovescia per la gara contro il. Gara che mette in palio punti preziosi in ottica secondo posto per l’. All’appuntamento interno contro la formazione pugliese, i lupi di Piero, ci arrivano al gran completo. Fatta eccezione per Santaniello risultato positivo al COVID ad inizio settimana. Nella lista deidella vigilia il tecnico ha chiamato anche Laezza e Errico. Quest’ultimo torna nuovamente tra idopo che ha completo il percorso di recupero a Villa Stuart. La lista dei 22per la gara con il: Portieri: Pane, Forte. Difensori: Baraye, Ciancio, Dossena, Illanes, Laezza, Miceli, L. Silvestri, Rocchi, Rizzo, ...

