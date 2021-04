Avellino-Bari, le probabili formazioni (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Una partita che vale una stagione. L’Avellino di Piero Braglia, dopo la sconfitta con la Ternana, vuole blindare il secondo posto in classifica. Occasione migliore non può esserci contro il Bari che farà tappa al Partenio-Lombardi. Il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Santaniello risultato positivo al Covid in settimana. Settimana che ha portato in dote i rientri di Carriero e De Francesco. Nella lista dei convocati, Braglia, ritrova anche Errico. In ottica formazione avanti tutta con il 3-5-2, ma diversi sono i ballottaggi in casa Avellino. Nonostante le parole del tecnico toscano tra i pali toccherà a Forte; Dossena insidia Miceli al centro della retroguardia; D’Angelo dovrebbe stringere i denti nel caso contrario spazio a De Francesco; corsa a due per il partner di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Una partita che vale una stagione. L’di Piero Braglia, dopo la sconfitta con la Ternana, vuole blindare il secondo posto in classifica. Occasione migliore non può esserci contro ilche farà tappa al Partenio-Lombardi. Il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Santaniello risultato positivo al Covid in settimana. Settimana che ha portato in dote i rientri di Carriero e De Francesco. Nella lista dei convocati, Braglia, ritrova anche Errico. In ottica formazione avanti tutta con il 3-5-2, ma diversi sono i ballottaggi in casa. Nonostante le parole del tecnico toscano tra i pali toccherà a Forte; Dossena insidia Miceli al centro della retroguardia; D’Angelo dovrebbe stringere i denti nel caso contrario spazio a De Francesco; corsa a due per il partner di ...

