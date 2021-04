Avanti un altro, anticipazioni e ospiti prima puntata di domenica sera 11 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Avanti un altro! Pure di sera è la costola del programma preserale che viene condotto da 10 anni da Paolo Bonolis sulla rete del ‘Biscione’. A seguito del grande successo di questo show, infatti, ci saranno degli appuntamenti in prima serata la domenica su Canale 5 a partire dall’11 aprile 2021. Il programma che è co-condotto da Luca Laurenti, in realtà, non è la prima volta che sbarca in prime time, già in passato era successa una cosa simile, anche se si trattava più di una puntata speciale. Quest’anno, invece, il game show si è proprio preso la prima serata di Canale 5 e terrà compagnia al pubblico per otto puntate. Avanti un altro! Pure di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 aprile 2021)un! Pure diè la costola del programma prele che viene condotto da 10 anni da Paolo Bonolis sulla rete del ‘Biscione’. A seguito del grande successo di questo show, infatti, ci saranno degli appuntamenti inta lasu Canale 5 a partire dall’112021. Il programma che è co-condotto da Luca Laurenti, in realtà, non è lavolta che sbarca in prime time, già in passato era successa una cosa simile, anche se si trattava più di unaspeciale. Quest’anno, invece, il game show si è proprio preso lata di Canale 5 e terrà compagnia al pubblico per otto puntate.un! Pure di ...

