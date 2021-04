(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato due procacciatori d’affari, un 35enne ed un 40enne della provincia di Catania, ritenutidei reati di “Truffa” e “Sostituzione di persona”, per aver stipulato falsiper l’di utenze telefoniche al fine di ricevere il relativo compenso dalla società per cui lavoravano. L’indagine ha avuto spunto dalla denuncia presentata dalla vittima. Le immediate verifiche effettuate dai Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità dei presunti: gli stessi, avendo la materiale disponibilità sia di documenti d’identità e fiscali sia di moduli per, ne intestavano alcuni al malcapitato. Alla luce delle evidenze emerse, per i predetti è ...

Procacciatori d'affari attivano contratti telefonici all'insaputa dell'intestatario: identificati e denunciati - Attivazione di contratti telefonici all'insaputa dell'intestatario: identificati e denunciati i Responsabili

ritenuti responsabili dei reati di "Truffa" e "Sostituzione di persona", per aver stipulato falsi contratti per l'attivazione di utenze telefoniche al fine di ricevere il relativo compenso dalla società per cui lavoravano.