Attenzione all’app FlixOnline | non è Netflix gratuito

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Diversamente da ciò che molti utenti pensano, l’appnon consente di vederegratuitamente, ma è solo un pericoloso virus. Falsa appPer fortuna, non molti utenti hanno avuto modo di utilizzarla. A quanto sembra, quest’applicazione si è insinuata nel Play Store presentandosi come piattaforma in grado di mostrare i contenuti diin modo. Grazie ad una serie di segnalazioni, gli esperti del Check Point Research sono riusciti a risalire alla natura nociva del software. Eppure, in un primo momento, l’app è stata in grado di farsi pubblicità liberamente, senza che nemmeno la famosa piattaforma streaming o Android provassero ad opporsi. POTREBBE INTERESSARTI –> Apple al lavoro per iPhone 13: all-in sul display innovativo L’app ...