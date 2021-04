Attenzione agli annunci Facebook su Clubhouse per PC

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 aprile 2021)per PC non esiste, chiariamoci subito. Comeato si sta testandoAndroid, che dovrebbe essere rilasciato a giugno, ma della versione desktop non c’è traccia. Per questo gliche linkavano a questa presunta app versione desktop diper PC – che si è rivelata essere un malware – sono stati eliminati dai criminali informatici che hanno cercato di ingannare gli utenti passando per il social di Mark Zuckerberg. I falsi siti web di, come è emerso dalle analisi, erano ospitati in Russia. LEGGI ANCHE >>> Il valore disi aggira attorno ai 4 miliardi di dollariper PC è un malware L’o è stato condiviso da TechCruch, allertato ...