Ats Bergamo: il punto tamponi di Orio chiude da lunedì 12 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) La decisione dopo l’ordinanza del ministero della Salute che ha sospeso il tampone obbligatOrio in aeroporto per i rientri dall’Inghilterra che erano i tamponi quantitativamente maggiori. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 aprile 2021) La decisione dopo l’ordinanza del ministero della Salute che ha sospeso il tampone obbligatin aeroporto per i rientri dall’Inghilterra che erano iquantitativamente maggiori.

