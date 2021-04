ATP Cagliari 2021: orari 9 aprile, programma, tv, streaming, ordine di gioco (Di venerdì 9 aprile 2021) Prenderanno il via oggi, 9 aprile, i quarti di finale dell’ATP di Cagliari 2021. Grande attesa per i match dei due azzurri ancora in gara: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il primo dovrà vedersela nella seconda partita di giornata, a partire dalle ore 11.00, contro il tedesco Yannick Hanfmann mentre il giovane nativo di Carrara dovrà vedersela con il serbo Laslo Djere, terza sfida in programma. Se il piemontese parte con i favori del pronostico, decisamente più complicato il compito per l’azzurro numero 90 al mondo. I due Lorenzo, però, conservano la speranza di un derby tutto italiano in finale. A completare il quadro dei quarti i match tra lo sloveno Aljaz Bedene e lo statunitense Taylor Fritz, partita di apertura alle ore 11.00, e quello tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff, ultima ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Prenderanno il via oggi, 9, i quarti di finale dell’ATP di. Grande attesa per i match dei due azzurri ancora in gara: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il primo dovrà vedersela nella seconda partita di giornata, a partire dalle ore 11.00, contro il tedesco Yannick Hanfmann mentre il giovane nativo di Carrara dovrà vedersela con il serbo Laslo Djere, terza sfida in. Se il piemontese parte con i favori del pronostico, decisamente più complicato il compito per l’azzurro numero 90 al mondo. I due Lorenzo, però, conservano la speranza di un derby tutto italiano in finale. A completare il quadro dei quarti i match tra lo sloveno Aljaz Bedene e lo statunitense Taylor Fritz, partita di apertura alle ore 11.00, e quello tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff, ultima ...

