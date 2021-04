Atletica, Valeria Straneo: “Punto al tempo per Tokyo. Sarebbe un regalo meraviglioso per i miei 45 anni” (Di venerdì 9 aprile 2021) Valeria Straneo è pronta alla maratona sulle strade dell’aeroporto di Siena Ampugnano. Una sfida estremamente stimolante per l’azzurra visto il cast di primissimo ordine che sarà ai nastri di partenza. Ma per l’esperta atleta italiana il vero obiettivo è quello di strappare il pass per le Olimpiadi di Tokyo. “Ormai da più di un anno inseguo il risultato. Non mi nascondo, l’obiettivo è il tempo utile per i Giochi di Tokyo. Cercherò di raggiungerlo con tutte le mie forze”. Per raggiungere il sogno Straneo dovrà fermare il cronometro sotto il tempo di 2h29:30. La detentrice del record italiano di 2h23:44 è convinta di poter fare bene nella gara in terra toscana: “Sto bene e nel prolungamento della preparazione sono arrivati buoni riscontri dagli allenamenti, sempre sotto ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021)è pronta alla maratona sulle strade dell’aeroporto di Siena Ampugnano. Una sfida estremamente stimolante per l’azzurra visto il cast di primissimo ordine che sarà ai nastri di partenza. Ma per l’esperta atleta italiana il vero obiettivo è quello di strappare il pass per le Olimpiadi di. “Ormai da più di un anno inseguo il risultato. Non mi nascondo, l’obiettivo è ilutile per i Giochi di. Cercherò di raggiungerlo con tutte le mie forze”. Per raggiungere il sognodovrà fermare il cronometro sotto ildi 2h29:30. La detentrice del record italiano di 2h23:44 è convinta di poter fare bene nella gara in terra toscana: “Sto bene e nel prolungamento della preparazione sono arrivati buoni riscontri dagli allenamenti, sempre sotto ...

Advertising

MartaEsteban42K : RT @atleticaitalia: #atletica azzurri in gara per il sogno olimpico di Tokyo nella #maratona di domenica #11aprile all’aeroporto senese di… - RunnersToscana : RT @atleticaitalia: #atletica azzurri in gara per il sogno olimpico di Tokyo nella #maratona di domenica #11aprile all’aeroporto senese di… - MasputPutzu : Atletica leggera, maratona: Valeria Straneo, a Siena l’ultima chiamata per Tokyo #maratona #tokyo #siena #atletica… - CNiccolai : RT @atleticaitalia: #atletica azzurri in gara per il sogno olimpico di Tokyo nella #maratona di domenica #11aprile all’aeroporto senese di… - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica azzurri in gara per il sogno olimpico di Tokyo nella #maratona di domenica #11aprile all’aeroporto senese di… -