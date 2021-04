Atletica, lo Stadio dei Marmi ospiterà gli sprinter italiani: presente Folorunso (Di venerdì 9 aprile 2021) La città di Roma ospiterà l’esordio nel 2021 degli sprinter italiani, sul palcoscenico dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”. Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Chiara Melon, Aymode Folorunso e Rebecca Borga performeranno in occasione dell’imminente gara dei 100 metri, attualmente in raduno allo Stadio Paolo Rossi dell’Acqua Certosa. Le talentuose atlete nostrane tenteranno di giocare le proprie carte, al fine di sorprendere e migliorare la costanza del loro rendimento. Per quanto concerne gli ostacolisti, nel 300hs andranno in scena Mario Lambrughi, Eusebio Haliti, Linda Olivieri e Rebecca Sartori: ottima vetrina per far bene e dimostrare all’Italia e al mondo i progressi del recente lavoro messo in pratica. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) La città di Romal’esordio nel 2021 degli, sul palcoscenico dellodei“Pietro Mennea”. Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Chiara Melon, Aymodee Rebecca Borga performeranno in occasione dell’imminente gara dei 100 metri, attualmente in raduno alloPaolo Rossi dell’Acqua Certosa. Le talentuose atlete nostrane tenteranno di giocare le proprie carte, al fine di sorprendere e migliorare la costanza del loro rendimento. Per quanto concerne gli ostacolisti, nel 300hs andranno in scena Mario Lambrughi, Eusebio Haliti, Linda Olivieri e Rebecca Sartori: ottima vetrina per far bene e dimostrare all’Italia e al mondo i progressi del recente lavoro messo in pratica. SportFace.

