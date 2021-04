Atletica, il Golden Gala Pietro Mennea si sposta a Firenze per l’edizione 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Golden Gala Pietro Mennea per l’edizione 2021 cambia casa e dallo Stadio Olimpico di Roma si trasferirà all’ASICS Firenze Marathon Stadium. Da settimane si attendeva la decisione degli organizzatori rispetto alla nuova sede che avrebbe dovuto ospitare l’evento più importante dell’Atletica in Italia. Era noto ormai da tempo che lo Stadio Olimpico di Roma non avrebbe potuto ospitare il Golden Gala per la concomitanza con i Campionati Europei di calcio. Il meeting di Atletica leggera, tappa del circuito WANDA Diamond League, si terrà il prossimo 4 giugno. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, si dice soddisfatto che la scelta sia ricaduta proprio sulla città toscana: “Sono felice di questa scelta. ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilpercambia casa e dallo Stadio Olimpico di Roma si trasferirà all’ASICSMarathon Stadium. Da settimane si attendeva la decisione degli organizzatori rispetto alla nuova sede che avrebbe dovuto ospitare l’evento più importante dell’in Italia. Era noto ormai da tempo che lo Stadio Olimpico di Roma non avrebbe potuto ospitare ilper la concomitanza con i Campionati Europei di calcio. Il meeting dileggera, tappa del circuito WANDA Diamond League, si terrà il prossimo 4 giugno. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, si dice soddisfatto che la scelta sia ricaduta proprio sulla città toscana: “Sono felice di questa scelta. ...

Advertising

DarioNardella : Grande notizia: l’edizione 2021 del Golden Gala #PietroMennea di atletica leggera sarà per la prima volta a… - fabiochiarugi : RT @DarioNardella: Grande notizia: l’edizione 2021 del Golden Gala #PietroMennea di atletica leggera sarà per la prima volta a #Firenze, ne… - comunefi : RT @DarioNardella: Grande notizia: l’edizione 2021 del Golden Gala #PietroMennea di atletica leggera sarà per la prima volta a #Firenze, ne… - flamminiog : RT @DarioNardella: Grande notizia: l’edizione 2021 del Golden Gala #PietroMennea di atletica leggera sarà per la prima volta a #Firenze, ne… - controradio : Atletica: il Golden Gala a Firenze a giugno, Nardella 'Bella opportunità per ripartenza' - -