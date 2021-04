Atlantia tonica in Borsa dopo offerta di spagnoli per ASPI

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Tele) – Buona la performance, in apertura dei seduta, del gestore della più estesa rete autostradale europea, che si attesta a 16,5 con un aumento dell’1,20%. Il titolo è spinto dalla manifestazione di interesse del gruppo spagnolo ACS per l’acquisto di una partecipazione nel capitale di, confermata ieri sera dallo stesso CdA di. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,79 e successiva a 17,32. Supporto a 16,27.

