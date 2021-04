Atalanta, nessun pericolo per Pessina: la società lo ha già blindato (Di venerdì 9 aprile 2021) Matteo Pessina è uno dei gioielli dell’Atalanta che ha già blindato il calciatore così da evitare possibili assalti di altre squadre Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un interessamento del Milan per Matteo Pessina. I rossoneri vorrebbero riportare a casa il centrocampista che non avrebbe ancora rinnovato con l’Atalanta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, invece, il club nerazzurro avrebbe già blindato il ragazzo ben prima della chiusura del girone di andata. Il nuovo accordo tra la Dea e Pessina prevede un ingaggio fino al 2023 con la possibilità di prolungamento automatico fino al 2024 a determinate condizioni che sarebbero già state raggiunte. Nulla da fare, quindi, per il Milan e gli altri interessati. L’Atalanta ha già ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Matteoè uno dei gioielli dell’che ha giàil calciatore così da evitare possibili assalti di altre squadre Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un interessamento del Milan per Matteo. I rossoneri vorrebbero riportare a casa il centrocampista che non avrebbe ancora rinnovato con l’. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, invece, il club nerazzurro avrebbe giàil ragazzo ben prima della chiusura del girone di andata. Il nuovo accordo tra la Dea eprevede un ingaggio fino al 2023 con la possibilità di prolungamento automatico fino al 2024 a determinate condizioni che sarebbero già state raggiunte. Nulla da fare, quindi, per il Milan e gli altri interessati. L’ha già ...

Advertising

XMaverick77 : @realvarriale @sscnapoli @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @juventusfc @RaiDue Diretur ancora nessun tw… - VitoPortararo : @realvarriale @sscnapoli @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @juventusfc @RaiDue Perché non c'è nessun Tw… - LukeRedblack : @FMCROfficial Perché nessun arbitri dello stesso territorio può arbitrare la squadra di quel territorio per non cre… - felice_119 : @zuccaricca @xManuelVanacore Il limite più grande è quello di non sapere cosa fare contro le squadre che si chiudon… - mairzuc23 : @realvarriale @sscnapoli @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @juventusfc @RaiDue Ma dei risultati di ieri… -