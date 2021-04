Atalanta, Malinovskyi: “D’ora in poi tutte le partite sono difficili, poi c’è la finale di Coppa Italia…” (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel posticipo di Serie A di domenica sera - fischio d'inizio alle 20:45 - l'Atalanta affronterà al Franchi la Fiorentina. Il centrocampista offensivo della Dea Ruslan Malinovskyi - autore di uno dei gol dell'andata che finì 3 a 0 per i nerazzurri - è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare la partita. Queste le sue parole:"Ho fatto gol direttamente su calcio di punizione. È bello segnare, ma lo è ancora di più quando la squadra vince perché noi siamo un gruppo. Dobbiamo giocare il nostro calcio, con aggressività, senza lasciare a loro nessuno spazio. Saranno tutte partite impegnative, in questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi. Saranno tutte partite difficili. E poi abbiamo la finale di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel posticipo di Serie A di domenica sera - fischio d'inizio alle 20:45 - l'affronterà al Franchi la Fiorentina. Il centrocampista offensivo della Dea Ruslan- autore di uno dei gol dell'andata che finì 3 a 0 per i nerazzurri - è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare la partita. Queste le sue parole:"Ho fatto gol direttamente su calcio di punizione. È bello segnare, ma lo è ancora di più quando la squadra vince perché noi siamo un gruppo. Dobbiamo giocare il nostro calcio, con aggressività, senza lasciare a loro nessuno spazio. Sarannoimpegnative, in questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi. Saranno. E poi abbiamo ladi ...

