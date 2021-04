ATA graduatorie terza fascia, la scuola capofila si può cambiare anche se si conferma la provincia (Di venerdì 9 aprile 2021) graduatorie ATA terza fascia anni scolastici 2021/22, 2022/22, 2023/24: la domanda va presentata tramite Istanze online entro il 22 aprile. I profili aperti sono: collaboratore scolastico, assistente amministrativo, infermiere, assistente tecnico, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie. E' possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare punteggio, anche cambiando provincia. La scelta sarà valida per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, tre anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)ATAanni scolastici 2021/22, 2022/22, 2023/24: la domanda va presentata tramite Istanze online entro il 22 aprile. I profili aperti sono: collaboratore scolastico, assistente amministrativo, infermiere, assistente tecnico, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie. E' possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare punteggio,cambiando. La scelta sarà valida per tutto il periodo di vigenza delle, tre anni. L'articolo .

