Astrazeneca, nuovi accertamenti sui lotti ritirati: analisi su cosa contenevano i flaconi (Di venerdì 9 aprile 2021) nuovi accertamenti tecnici irripetibili sono stati disposti per stabilire la natura e le caratteristiche di quanto contenuto nei flaconi del vaccino Astrazeneca relativo a sei lotti: ABV2856, ABV6096, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021)tecnici irripetibili sono stati disposti per stabilire la natura e le caratteristiche di quanto contenuto neidel vaccinorelativo a sei: ABV2856, ABV6096, ...

Advertising

TgrRai : #Covid_19, @GIMBE: La lentezza con cui scendono i nuovi casi e con cui si vaccinano gli anziani non permette di rid… - HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - Corriere : AstraZeneca, la sospensione in Olanda per gli under 60 e i nuovi dati sulle trombosi in... - zazoomblog : Astrazeneca nuovi accertamenti sui lotti ritirati: analisi su cosa contenevano i flaconi - #Astrazeneca #nuovi… - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Morte del militare dopo il vaccino, nuovi esami sui 6 lotti di AstraZeneca - -