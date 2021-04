Astrazeneca, morte cerebrale per l’avvocato colpito da trombosi dopo il vaccino. La Procura indaga (Di venerdì 9 aprile 2021) Non c’è più speranza ormai: i medici del Policlinico di Messina hanno dichiarato la morte cerebrale per l’avvocato messinese ricoverato da domenica in gravissime dopo essere stato colpito da una trombosi nelle settimane successive alla vaccinazione con Astrazeneca. Ora, in ossequio alle sue volontà, all’uomo verranno espiantati gli organi. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo sul caso. E come riporta l’Adnkronos, il pm indaga per omicidio colposo. Ma il nesso è ancora tutto da dimostrare. Astrazeneca, morte cerebrale per l’avvocato colpito da trombosi dopo il vaccino Non ce l’ha fatta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Non c’è più speranza ormai: i medici del Policlinico di Messina hanno dichiarato lapermessinese ricoverato da domenica in gravissimeessere statoda unanelle settimane successive alla vaccinazione con. Ora, in ossequio alle sue volontà, all’uomo verranno espiantati gli organi. Intanto laha aperto un fascicolo sul caso. E come riporta l’Adnkronos, il pmper omicidio colposo. Ma il nesso è ancora tutto da dimostrare.perdailNon ce l’ha fatta ...

