AstraZeneca | la Francia ha deciso di dare altro vaccino per la seconda dose agli over 50

Advertising

TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - Agenzia_Ansa : Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda d… - Agenzia_Italia : Francia e Australia frenano sulla seconda dose di Astrazeneca. Ma secondo gli scienziati italiani non c'è alcun pro… - angela__mauro : #Astrazeneca addio, l'Ue prenota 1,8 miliardi di vaccini mRna. Questo per il futuro. Ma ora? Germania e Francia non… - MarySpes : RT @BarbaraRaval: Anche #JohnsonandJohnson rischia la stretta sui vaccini sperimentali già subita da #Astrazeneca dopo le numerose reazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Francia

...di dosi di vaccino anti - Covid prodotto innel 2021. Una promessa fatta nel giorno in cui Parigi annuncia che chi ha meno di 55 anni e ha già ricevuto una dose del vaccino, potrà ...... cosa si può fare e cosa no fino al 30 aprile Vaccini,fa paura: disdette e rifiuti ... "La situazione in Europa non è facile - ha dichiarato - Laè in lockdown, la Germania invoca un ...Ma possibili opzioni sono anche Moderna e Curevac. Il problema però è che fare ora con i richiami: dopo la Germania, anche la Francia ha deciso di non usare Astrazeneca per la seconda dose agli ...In Francia (dove si è raggiunto il record di 510 mila dosi in 24 ore, quasi un milione in due giorni) gli under 55 che hanno ricevuto una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda di un altro ...