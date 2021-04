Astrazeneca, la Francia: “Gli under 55 che hanno già fatto la prima dose riceveranno un altro vaccino per il richiamo” (Di venerdì 9 aprile 2021) I cittadini francesi con meno di 55 anni che hanno già fatto la prima dose di Astrazeneca, per il richiamo riceveranno “un altro vaccino“. La decisione è stata annunciata dal ministro alla Sanità Olivier Véran. “È del tutto logico“, ha spiegato, sottolineando che ulteriori dettagli arriveranno dall’Istituto superiore di Sanità (Has) in una conferenza stampa fissata per la mattinata. L’Has aveva sospeso il vaccino Astrazeneca per i minori di 55 anni il 19 marzo e questa soglia non è cambiata dopo il parere dell’Agenzia europea del farmaco di due giorni fa. In Italia, invece, si è decisa una strada diversa. Come ha spiegato il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) I cittadini francesi con meno di 55 anni chegiàladi, per il“un“. La decisione è stata annunciata dal ministro alla Sanità Olivier Véran. “È del tutto logico“, ha spiegato, sottolineando che ulteriori dettagli arriveranno dall’Istituto superiore di Sanità (Has) in una conferenza stampa fissata per la mattinata. L’Has aveva sospeso ilper i minori di 55 anni il 19 marzo e questa soglia non è cambiata dopo il parere dell’Agenzia europea del farmaco di due giorni fa. In Italia, invece, si è decisa una strada diversa. Come ha spiegato il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco ...

Advertising

RaiNews : In Francia, chi ha meno di 55 anni e ha ricevuto una prima dose di vaccino anti- #COVID con il siero di… - luc_sca : RT @lucabattanta: Vincere e vinceremo ! Ah no guariremo! l'Italia promotrice dell'Alleanza del vaccino con Germania Francia e Olanda e lo s… - _DAGOSPIA_ : IN FRANCIA LE PERSONE CON MENO DI 55 ANNI CHE HANNO RICEVUTO LA PRIMA DOSE DI ASTRAZENECA... - AntonioMarconi4 : In Italia per la seconda dose si utilizzerà ancora AstraZeneca, Germania e Francia useranno Pfizer. Noi sempre a me… - RobertoPieralli : Sui limiti d’età per il vaccino di AstraZeneca l’Europa si muove in ordine sparso. Ecco cosa accade in UK, Germania… -