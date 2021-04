AstraZeneca, Ippolito: “Nessun vaccino è sicuro al 100% ma senza continueranno a morire centinaia di persone” (Di venerdì 9 aprile 2021) AstraZeneca, Ippolito: “Non esiste un vaccino sicuro al 100%” “Non esiste un vaccino sicuro al 100%, mentre è certo che centinaia di persone continueranno a morire di Covid se non verranno vaccinate”: così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, commenta la vicenda AstraZeneca dopo la decisione del governo italiano di consigliare la somministrazione del siero anglo-svedese agli over 60 in seguito ad alcuni rari casi di trombosi. “La posizione del governo italiano, in linea con quella di altri grandi paesi dell’Unione Europea come Francia e Germania, è stata ispirata al principio della ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021): “Non esiste unal” “Non esiste unal, mentre è certo chedidi Covid se non verranno vaccinate”: così Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, commenta la vicendadopo la decisione del governo italiano di consigliare la somministrazione del siero anglo-svedese agli over 60 in seguito ad alcuni rari casi di trombosi. “La posizione del governo italiano, in linea con quella di altri grandi paesi dell’Unione Europea come Francia e Germania, è stata ispirata al principio della ...

Corriere : Ippolito: «Non esiste un vaccino sicuro al 100% . Ma un no vax over 60 rischia 640 volte di più» - GibelliTiziana : RT @novelliroberto: Ippolito: «Non esiste un vaccino sicuro al 100% . Ma un no vax over 60 rischia 640 volte di più» - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Il direttore dello Spallanzani fa il punto sulla sicurezza dei vaccini. Secondo uno studio di Cambridge i #novax di 60… - PoliticaNewsNow : Vaccino AstraZeneca, Ippolito: 'Nessun medicinale è esente dai rischi, anche i vaccini più sicuri hanno una percent… - albertomura : RT @ilriformista: Dopo il ‘caso’ AstraZeneca Ippolito rilancia: “Un over 60 no vax rischia 640 volte di più” -