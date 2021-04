AstraZeneca, insegnante 50enne colpita da ictus dopo il vaccino: è grave (Di venerdì 9 aprile 2021) Valentina Dardari I familiari della donna vogliono sapere se esiste un collegamento tra il malore e la somministrazione del siero Una insegnante 50enne di Formia è stata colpita da ictus dopo che aveva ricevuto la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Qualche giorno dopo la vaccinazione aveva infatti raggiunto la figlia in Veneto, dove si è poi sentita male. Il vaccino di AstraZeneca e l'ictus Il marito della docente, come riportato da Il Messaggero, ha quindi contattato l’Associazione Giustitalia perché vuole sapere se possa esistere un ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Valentina Dardari I familiari della donna vogliono sapere se esiste un collegamento tra il malore e la somministrazione del siero Unadi Formia è statadache aveva ricevuto la somministrazione deldi. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Qualche giornola vaccinazione aveva infatti raggiunto la figlia in Veneto, dove si è poi sentita male. Ildie l'Il marito della docente, come riportato da Il Messaggero, ha quindi contattato l’Associazione Giustitalia perché vuole sapere se possa esistere un ...

Advertising

fattoquotidiano : Genova, insegnante 32enne muore dopo ricovero per “quadro trombotico ed emorragico”. Era vaccinata con Astrazeneca - MediasetTgcom24 : Genova, morta insegnante di 32 anni vaccinata con AstraZeneca #astrazeneca - LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - Lorenzo25_08 : RT @_cieloitalia: 'FORMIA, INSEGNANTE COLPITA DA ICTUS: PER GIUSTITALIA È COLPA DEL VACCINO ASTRAZENECA' - Mariang47614228 : RT @_cieloitalia: 'FORMIA, INSEGNANTE COLPITA DA ICTUS: PER GIUSTITALIA È COLPA DEL VACCINO ASTRAZENECA' -