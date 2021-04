Astrazeneca e trombosi, Ema: contattare il medico se presenti sintomi. Ecco quali (Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco le nuove indicazioni fornite dall'Ema a proposito del v accino Astrazeneca (Vaxzevria) . «Le persone che hanno ricevuto il vaccino devono cercare immediatamente assistenza medica se sviluppano sintomi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 aprile 2021)le nuove indicazioni fornite dall'Ema a proposito del v accino(Vaxzevria) . «Le persone che hanno ricevuto il vaccino devono cercare immediatamente assistenza medica se sviluppano...

Advertising

ladyonorato : Conclusioni della conferenza stampa di #Ema sui rischi del vaccino #AstraZeneca: le trombosi cerebrali fatali sono… - rtl1025 : ?? Figliuolo: “Da domani #AstraZeneca anche a 60-79 anni”. Circa 13 milioni di persone, 2 milioni già ricevuto prima… - fattoquotidiano : AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali - Paolosantagata5 : RT @ottogattotto: Individuata la causa delle trombosi nel vaccino Astrazeneca: #AstraZeneca 2€/dose #PfizerBiontech 15€/dose - ThE___MaTrIx : @emmevilla ciao, domanda stupida... ma esiste una comparativa (divisa per età e sesso) tra la probabilità di morte… -