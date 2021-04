AstraZeneca | è morto l' avvocato 45enne di Messina colpito da trombosi | indaga la Procura

Advertising

albeandrea : RT @Leonardobecchet: Una civiltà che non capisce la differenza tra 500 morti al giorno e 1 morto su un milione x effetti collaterali vaccin… - SuperStufo : RT @FabrizioDalCol: - TonioScatigna : @LucillaMasini È morto il principe Filippo, padre del principe Carlo, per qualcuno sicuramente é vittima di… - TonioScatigna : È morto il principe Filippo, padre del principe Carlo, per qualcuno sicuramente é vittima di #AstraZeneca #novax - giorgio757 : RT @FabrizioDalCol: -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca morto

La prudenza non è mai troppa, soprattutto da parte di chi ha sempre invocato calma a definirequesto virus. Il virologo Andrea Crisanti racconta come sta passando la sua quarantena .........Castle 9 Aprile 2021a 99 anni il Principe Filippo di Edimburgo. E dal palazzo reale arriva la nota ufficiale sul "profondo dolore"... Read More In Evidenza TEMPO REALE - Vaccino: ...Il virologo: "Passerò il mio soggiorno recluso in casa. Il vaccino AstraZeneca rimane sicuro ma qui non ha nessun valore" ...Nella notte, come riportato da il Giornale Di Sicilia, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del 45enne e i familiari ... Un'altra tegola su AstraZeneca La Procura di Messina ha aperto ...