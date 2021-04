Astrazeneca addio | l' Ue prenota 1 | 8 miliardi di vaccini mRna

(Di venerdì 9 aprile 2021) Via da, che anche questa settimana sta ritardando metà delle consegne all’Europa. Via da Johnson&Johnson, che pure avrebbe scatenato alcuni rari casi di trombosi sui quali - questa è la novità - sta indagando l’Ema. Per il futuro, la Commissione europea punta suia ‘Rna messaggero’, considerati anche dalla stessa Agenzia europea del farmaco più efficaci e con minori rischi di reazioni avverse. Palazzo Berlaymont è pronta all’acquisto di ben 900 milioni di dosi efficaci anche contro le varianti del coronavirus, con un’opzione contrattuale di altri 900 milioni di fiale, per l’approvvigionamento dei paesi membri nel 2022 e 2023. Secondo fonti europee, la casa farmaceutica con cui la Commissione Europea potrebbe firmare un nuovo contratto nei prossimi giorni potrebbe essere la Pfizer-Biontech, che al momento ha maggiori capacità ...

Si tratta di trombosi dello stesso tipo riscontrato con. Uno dei quattro casi è stato fatale. Finora Johnson&Johnson è stato somministrato a 4,5 milioni di persone nel mondo. L'incidenza ...Uno studio finalizzato dall'università di Cambridge ha rapportato il rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico al vaccinoe il rischio di finire in rianimazione per Covid e in ...Via da Astrazeneca, che anche questa settimana sta ritardando metà delle consegne all’Europa. Via da Johnson&Johnson, che pure avrebbe scatenato alcuni rari casi di trombosi sui quali - questa è la ...In questa edizione: Italia schiarisce, 6 regioni in arancio, ISS: iniziata lenta decrescita, Covid, indagato Ranieri Guerra, Astrazeneca: "Italia come altri paesi UE", Dirottò bus, pena ridotta a 19 ...