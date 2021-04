Assolegno | ' Caro prezzi legno? Il bosco la soluzione più naturale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il legname da opera è aumentato del 60-70% rispetto alle contrattazioni commerciali di settembre 2020 e negli ultimi 70 anni la superficie forestale italiana è triplicata, passando da 5.6 milioni di ettari (1956) a 11.1 (2015), occupando in termini percentuali il 38% della superficie nazionale; ad oggi il settore forestale, in termini di valore aggiunto, porta solo lo 0.08% all'economia nazionale. Dati che, associazione nazionale delle industrie di prima lavorazione e costruttori in, legge in stretta correlazione, come l'uno conseguenza dell'altro, tanto da ritenere che laalarrivi proprio dalstesso, o meglio da una gestione programmata del nostro patrimonio boschivo. "Affrontare in ...