Ascolti tv 8 aprile: Liotti cresce senza Ilary, Roma sul podio (Sky+Tv8). Del Debbio e Formigli sprint, flop Parisella. Draghi non sfonda al pomeriggio (Di venerdì 9 aprile 2021) Ascolti talk in sovrapposizione: tra le 21.35 e le 24.51 Del Debbio 1,110 milioni e 5,88%, Formigli 1,078 milioni e 5,72% Ode alla Lux della famiglia Bernabei, in vendita, ma capace di rilanciare una storia che sembrava destinata a finire. Orfana di Terence Hill, uscito alla fine della terza stagione, ma sofferente anche per un certo naturale logoramento. L’anno scorso, su Rai1 Un passo dal cielo aveva raccolto alla seconda puntata solo 3,9 milioni di spettatori ed il 18,6%, in palese crisi, ma prima di cominciare un percorso di complessivo recupero che aveva portato la serie a chiudere a 4,966 milioni ed il 22,3% con l’ultimo passaggio della quinta stagione. La sesta, intitolata I Guardiani, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 aprile 2021)talk in sovrapposizione: tra le 21.35 e le 24.51 Del1,110 milioni e 5,88%,1,078 milioni e 5,72% Ode alla Lux della famiglia Bernabei, in vendita, ma capace di rilanciare una storia che sembrava destinata a finire. Orfana di Terence Hill, uscito alla fine della terza stagione, ma sofferente anche per un certo naturale logoramento. L’anno scorso, su Rai1 Un passo dal cielo aveva raccolto alla seconda puntata solo 3,9 milioni di spettatori ed il 18,6%, in palese crisi, ma prima di cominciare un percorso di complessivo recupero che aveva portato la serie a chiudere a 4,966 milioni ed il 22,3% con l’ultimo passaggio della quinta stagione. La sesta, intitolata I Guardiani, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Danielee Enrico Ianniello sono le ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti 8 aprile: dati auditel Un passo dal cielo 6, film Cado dalle nubi - infoitcultura : Ascolti tv 8 aprile 2021, 'Un passo dal cielo 6' su Rai1 travolgente: oltre 5 milioni di telespettatori - Silvia284ever : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 8 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.124.000 di telespettatori e il 19.1% di share. ???? - FaiCislMessina : RT @fai_cisl: #DecretoSostegni stagionali in agricoltura di nuovo in piazza per un #lavoroagricolodignitoso. ??Sabato 10 aprile presìdi dava… - infoitcultura : Ascolti Tv 8 aprile 2021, Rai1 a Un Passo dal Cielo grazie alle fiction. E Bonolis batte Draghi -