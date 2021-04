Ascolti tv 8 aprile digital e pay | Roma ‘smacchia’ Ajax con Lopez e Ibanez 7 | 8% Sky+Tv8 Draghi ‘meglio’ sulle tematiche di news

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 9 aprile 2021)gruppi: Altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 5,8% in prima serata; Altre Mediaset 7,9% e 8,1% Il calcio dell’Europa League in evidenza – giovedì 8– in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con l’ennesimo passaggio di Cado dalle nubi su Canale5. Su SkyUno, comunque, la nuova puntata di Family Food Fight ha avuto 139mila spettatori complessivi con lo 0,33%., quarto di finale vinto dai giallorossi per due a uno, ha riscosso su Tv8 ben 1,483 milioni di spettatori e il 5,6% di share, su Sky inoltre ulteriori 597 mila spettatori con il 2,2%. Il complesso delle partite dell’Europa League ha raccolto su Sky ben 779mila spettatori e il 2,9% di share, con Diretta Gol, in particolare, a 173mila spettatori. I tifosi della– in genere – sono tra i più ...