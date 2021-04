Ascolti tv 8 aprile 2021 | Un passo dal cielo vince sull’ennesima buona replica di Zalone

(Di venerdì 9 aprile 2021)tv: la fiction di Rai1 batte il film di Canale5 Non c’è stata gara ieri sera neglitv delle reti generaliste, anche perché le due reti ammiraglie hanno giocato una partita molto diversa. E così Undal6 su Rai1 ha registrato il 22,6% di share media con 5,294 milioni di contatti, strando. Settimana scorsa la fiction con Daniele Liotti aveva raccolto il 22,51% e 5,1 milioni. Seconda posizione per il film Cado dalle nubi con Checcosu Canale5 con il 12,4% e 2,996 milioni di telespettatori, che nonostante fosse per l’ennesima volta insi è difeso molto bene. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 18,1% e 3,1 milioni con L’Isola dei famosi. Terza piazza per la partita di Europa League tra Ajax e Roma su Tv8 al ...

